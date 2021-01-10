مرصد دولى يكشف أساليب التعذيب الوحشى بسجون الحوثى

جدة - نرمين السيد - كشف المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان أن ميليشيات الحوثى فى اليمن، تمارس انتهاكات بحق مختطفين فى سجونها، مشدّدًا على ضرورة بذل أقصى الجهود لوضع حد لتلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.





وقال المرصد -فى تقرير أصدره اليوم، بعنوان "تمنيت الموت" وأوردته قناة العربية الإخبارية- إن الاعتداءات الحوثية بأنواعها والإهانات وتهديد أهالى المعتقلين جزء رئيسى من أدوات التعذيب، حيث تناول التقرير، الذى جاء فى نحو 40 صفحة، أساليب الاختطاف وأشكال التعذيب غير القانونية التى تنتهجها جماعة الحوثي، وكشف مواقع سرية تستخدمها الجماعة لاحتجاز وتعذيب المدنيين بمناطق سيطرتها فى عدة محافظات يمنية.

وأكد التقرير أن منهجية التعذيب الحوثية أدت إلى عاهات مستديمة مع آثار صحية مدمرة وكذلك وفاة عشرات المخطوفين تحت التعذيب بالضرب على الرأس وبالحروق، مستندا إلى مقابلات مع 13 شخصاً من المحررين من سجون الحوثيين فى صفقة التبادل الأخيرة فى منتصف أكتوبر الماضى.

وقدر التقرير عدد السجون الحوثية بأكثر من 200 سجن وزنزانة ومعتقل ومسلح للتعذيب فى المحافظات التى يسيطر عليها الحوثيون ، لافتا إلى تفشى فيروس كورونا على نحو كبير فى ثلاثة معتقلات أساسية فى صنعاء؛ وهى السجن السياسى وسجن هبرة والسجن المركزي، وهى أصلاً غير صالحة لأن تكون مراكز للاعتقال أو الحجز لافتقارها لأدنى المواصفات والمعايير القانونية للسجون.

وقال إن أولى مهام ميليشيا الحوثى عند السيطرة على أى منطقة تكمن فى بناء سجون جديدة.

ودعا المرصد الأورومتوسطى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة إلى إجراء زيارة تقصى حقائق إلى اليمن، وإعداد تقرير مفصّل يرفع للجهات المختصة يوثق فيه الانتهاكات المرتكبة داخل السجون، وخصوصًا السجون التى تديرها جماعة الحوثى.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدى فى الانتهاكات الموثقة فى اليمن، لا سيما عمليات الإخفاء القسرى والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، لما تشكله تلك الأفعال من جرائم تدخل فى إطار عمل المحكمة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطى جماعة الحوثى على الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وكشف مصير المختفين قسريًا والعمل على عودتهم إلى ذويهم دون تقييد أو تهديد بالملاحقة، والتوقف عن ممارسة التعذيب أو أى شكل من أشكال المعاملة غير الإنسانية بحق المحتجزين فى السجون التابعة للجماعة.