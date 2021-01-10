واشنطن تدين مقتل ناشط عراقي وتدعو لتقديم ”الجناة” للعدالة 

دانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأحد، مقتل ناشط عراقي، داعية إلى تقديم "الجناة" للعدالة.
وفي بيان صحفي لها، قالت السفارة، إن "الولايات المتحدة تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر.. نشارك شعب العراق حزنه وحداده على مقتله".
وأضافت: "المشاهد المروعة لهذه الجريمة الوحشية هي بالفعل مرعبة، نحن نضم صوتنا إلى جميع أولئك الذين يطالبون بتقديم الجناة إلى العدالة ونحث السلطات الأمنية العراقية على ضمان السماح لأولئك الذين يشاركون في نشاط احتجاجي سلمي بالقيام بذلك من دون خوف على حياتهم أو سلامتهم الشخصية".
وعثرت القوات الأمنية العراقية قبل أيام على جثة الناشط المدني حيدر ياسر في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
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