قرقاش: الخلاف مع قطر لم يكن في مصلحة مصر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الخلاف الخليجي مع قطر، لم يكن في مصلحة مصر.
وأضاف خلال لقاء مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية: "الولايات المتحدة والكويت انخرطتا في ملف المصالحة منذ البداية".
وتابع: "رأينا في فتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية بصفته عامل بناء للثقة".
واستطرد الوزير الإماراتي:"هناك مسائل تحتاج للتعاون من دول الخليج لاجتياز تداعيات الأزمة".
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