اندلاع حريق ضخم في مخيم لائجين بسوريا.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع حريق ضخم في مخيم بلدة تل الكرامة شمالي محافظة إدلب السورية. وتحدث بعض رواد موقع "تويتر" عن أن الحريق أسفر عن وفاة طفلتين حتى الآن. وقالت قناة "حلب اليوم" المحلية، إن الحريق أسفر عن إصابة العشرات، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني السوري هرعت لإخماد الحريق.

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