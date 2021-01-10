قرقاش: الإمارات وتركيا علاقتهما طبيعية وعليها إعادة النظر في علاقاتها مع الإخوان

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إنه لا توجد هناك أي أسباب وجيهة لأي خلاف دبلوماسي بين الإمارات وتركيا.

وأضاف "قرقاش"، خلال لقاء مع شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، "دعم تركيا للإخوان يؤثر سلبا على علاقاتها العربية، ونريد علاقات طبيعية مع تركيا".

وتابع "على تركيا إعادة النظر في علاقاتها بالإخوان".