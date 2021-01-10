قرقاش: الخلاف مع قطر انتهى.. وهناك ملفات معها لا تزال عالقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن الخلاف بين دول الخليج وقطر انتهى.

وأضاف خلال لقاء مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية: "نحاول تعزيز العمل الخليجي بطيّ صفحة الخلاف وبناء الثقة".

وتابع: " هناك قضايا مع قطر لا تزال بحاجة للتعاون لحلها، وفتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية لبناء الثقة".

واستطرد الوزير الإماراتي: "شعوب الخليج تريد المصالحة وقلب صفحة الخلاف، وعودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت".