قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن الخلاف بين دول الخليج وقطر انتهى.
وأضاف خلال لقاء مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية: "نحاول تعزيز العمل الخليجي بطيّ صفحة الخلاف وبناء الثقة".
وتابع: " هناك قضايا مع قطر لا تزال بحاجة للتعاون لحلها، وفتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية لبناء الثقة".
واستطرد الوزير الإماراتي: "شعوب الخليج تريد المصالحة وقلب صفحة الخلاف، وعودة العمل الخليجي لمسيرته المعتادة قد بدأت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرقاش: الخلاف مع قطر انتهى.. وهناك ملفات معها لا تزال عالقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.