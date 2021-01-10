إسرائيل تعيش حالة حرب أكتوبر.. لهذا السبب

أعلن موشيه يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إطلاق حملة حزبه "تيليم" بعد انفصاله عن حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد.

وقال يعلون إن إسرائيل تعاني من حالة فوضى أشبه بحالة حرب أكتوبر عام 1973، عندما كانت الحكومة والمؤسسات الأمنية غير مستعدة تماما لصد هجوم الجيوش العربية.

وأوضح يعلون أن إسرائيل تمر بأزمة قيادة حادة، هي الأسوأ على الإطلاق، خاصة مع دخول رئيس الحكومة في صراع مصالح خطير مع الدولة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرمهم من إقرار ميزانية الدولة، مضيفا "لقد أحبط تعيين مسؤولي إنفاذ القانون.. ويأخذ الأجندة الوطنية رهينة لمصالحه باعتبراه متهم جنائي".

وأكد يعلون أن عهد نتنياهةو "انتهى"، موضحا أن مزيد من الناس سينضمون إلى حزبه الوسطي المناهض لنتنياهو، داعيا إلى الوحدة رغم الانقسام الحاد في الأحزاب اليسارية.

وكان يعلون أسس حزبه "تيليم" في ديسمبر 2018 قبل أن يدخل في تحالف مع حزب "هناك مستقبل" بزعامة لابيد.

ويحشد وزير الدفاع السابق العديد من الشخصيات للدخول في حزبه ستعدادا لخوض الانتخابات بقائمة مستقلة.