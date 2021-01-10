رغم الإغلاق التام.. مبارة كرة قدم بحضور مئات المشجعين فى لبنان.. صور

أقيمت مباراة كرة قدم بمنطقة البداوي فى لبنان وذلك بحضور مئات المواطنين من دون أي مراعاة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، وذلك وفق ما افادت به صحيفة النهار اللبنانية.

وأوضح الاتحاد اللبناني لكرة القدم في بيان له نقلته "النهار"، أن "ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن مباريات كرة قدم في شمال لبنان لا علاقة للاتحاد بها لا من قريب ولا من بعيد، وهي بطولة غير رسمية تنظمها عدد من الاندية الفلسطينية في مخيم البداوي"، مضيفا: "أن الاتحاد اصدر قرارًا يقضي بتعليق كافة المباريات والبطولات من تاريخ 7-1-2021 ولغاية 1-2-2021 التزامًا بقرار الإقفال العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء".

وتابع الاتحاد اللبناني : "بناءً عليه، نستنكر ما يحصل في مخيم البداوي في شمال لبنان وندعو لايقاف النشاطات الرياضية فورًا كما ندعو كافة الجهات المعنيّة الى تحمّل مسؤولياتهم تجاه الناس والمجتمع في ظل انتشار كبير لوباء كورونا وارتفاع عدد الاصابات يوميًّا بشكلٍ مهول".

كانت السلطات اللبنانية قررت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من الخميس الماضي، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.

فيما قالت "ام تي في" أن الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الإبقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار.

وأضافت القناة أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار.

كما أعلنت وزارة الصحة العامّة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد، عن تسجيل 3743 إصابة جديدة بكورونا من بينها 4 حالات وافدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 219296 .

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1606".