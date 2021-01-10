الطائرة الإندونيسية.. تحديد موقع الصندوقين الأسودين ومفاجأة حول سبب تحطمها

أعلنت السلطات في إندونيسيا تحديد موقع الصندوقين الأسودين، للطائرة الإندونسية التي تحطمت قبالة سواحل جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا.

وقال محققون إن الطائرة الإندونيسية التابعة لشركة "سريويجايا إير" تحطمت بفعل تأثير المياه، ما يجعل من المستبعد تحطمها في الهواء، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وسبق أن أعلن رئيس اللجنة التابعة لوزارة النقل سورجانتو تجاهجانتو العثور على أشلاء جثث وحطام وقطعة ملابس أطفال.

فيما أكد المتحدث باسم القوات البحرية الإندونيسية "إيدي تارتياس" أن الطائرة المنكوبة قد تحطمت بالكامل في مياه بحر جاوة وتم العثور على على أشلاء وأجزاء من الحطام وانتشالها.

واختفت الطائرة من طراز "بوينج 737-500" يوم السبت، من شاشات الرادار، بينما كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان، بعد 4 دقائق فقط من إقلاعها.

وأعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن "التعازي الحارة" داعيا مواطنيه إلى "الصلاة معا من أجل العثور على الضحايا".

فيما أشار عناصر فرق الإنقاذ إلى أنهم انتشلوا 5 أكياس تحتوي على أشلاء جثث وقطع من الحطام تبدو أنها تعود للطائرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وحددت السلطات موقع تحطم الطائرة في بحر جاوة قبالة جاكرتا، حيث يواصل المسؤولون تحديد هويات الضحايا، حيث يؤكد المسؤولن أنهم سيواصلون البحث عن طريق البحر والجو مع استخدام السونار.

ونشرت إندونيسيا، اليوم الأحد، العديد من زوارق الإنقاذ فضلا عن طائرات هليكوبتر وغواصين إلى موقع التحطم.

وفي وقت سابق رصدت إندونيسيا إشارات قد تكون من مسجل رحلة طائرة "سريويجايا إير" التي تحطمت في البحر، فيما يقول وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي إن الطائرة انحرفت على ما يبدو عن مسارها قبل أن تختفي عن الرادار.