ولي العهد السعودي يطلق مشروع مدينة ذا لاين في نيوم بلا سيارات أو شوارع أو انبعاثات كربونية

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محمد سياف - ابو ظبي - مشروع مدينة ذا لاين في نيوم، هي أحدى المدن التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، حيث تعد مدينة ذا لاين نموذج لما سوف تكون عليه المجتمعات الحضرية في المستقبل القريب، وبما يكفل التوازن للعيش مع الطبيعة.

ما هو مشروع مدينة ذا لاين في نيوم:-

كشف رئيس مجلس إدارة شركة نيوم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مشروع مدينة ذا لاين في نيوم، تلك المدينة التي تتصف بأنها سوف تكون عبارة نموذج يحتذى به في إنشاء المدن في المستقبل والتي تكفل أن يعيش الإنسان مع الطبيعة، دون أن يكون بها أية سيارات أو شوارع أو انبعاثات كربونية، أي أنها ستكون مدينة تتصف بالهواء النقي والعيش مع جما الطبيعة.

وأشار ولي العهد السعودي في كلمته بمناسبة إطلاق مشروع مدينة ذا لا ين في نيوم أنه خلال العصور السابقة تم بناء المدن من أجل حماية الإنسان على مساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية تباء بناء المدن الواسعة لكي يمكن أن نضع بها الآله والسيارة والمصنع.

وأضاف بأننا محتاجين إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيوم فإنه يقدم مدينة ذا لاين وهي مدينة مليونية طولها 170 كيلو متر وسيتم فيها الحفاظ على الطبيعة بنسبة 95%، حيث أنها ستكون صفر سيارات وصفر شوارع وصفر انبعاثات كربونية.