عاجل اسعار البنزين في السعودية بعد تطبيق المراجل الشهرية للاسعار الطاقة والمياه من ارامكو

سعر البنزين في السعودية ،تحتل السعودية مكانتها الهامة وسط الدول العربية وتتميز بوفرة منتجات البنزين والبترول ومشتقاتة وإستطاعة شركة أرامكو السعودية والتي تعتبر المسئول الأول عن إعلان سعر البنزين وإعلان التعديلات الجديدة في الأسعار، حيث أعلنت الشركة في الفترة الأخيرة عن قيامها بعمل تعديل علي سعر البترول في اليوم العاشر من كل شهر وإعلان التعديل والعمل بالأسعار الجديدة صباح اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من الشهر ،وجاء ذلك بعد إن استمرت الشركة في العمل بنظام الربع سنوي فترة طويلة .

سعر البنزين في السعودية يناير 2021

نوضح لحضراتكم الأسعار التي يتم العمل بها في كافة محطات الوقود في جميع مدن المملكة العربية السعودية وهي .

بنزين91 (1.44)ريال سعودي.

بنزين95 (1.58)ريال سعودي

ديزل 0.52 ريال سعودي.

بترول 0.75 ريال سعودي.

كيروسين0.70 ريال سعودي.

ولم يتم تغير الأسعار حتي اليوم الأحد الموافق العاشر من يناير، ولكن شركة أرامكو أعلنت أن إعتماد الأسعار الجديدة تم بالفعل صباح اليوم وسوف يتم تطبيقة بالفعل في كافة مدن المملكة العربية السعودية صباح يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2021.

أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يناير 2021

خلال ساعات يتم العمل بالأسعار الجديدة التي اعتمدها المختصون في شركة أرامكو صباح اليوم، حيث يتم عمل الإجراءات اللازمة من قبل الشركة وتعديل الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر علي إن يتم العمل بها فعليا صباح اليوم التالي، وسوف نعلن التعديلات علي الموقع فور الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو.