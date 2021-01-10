معلُنة اسعار البنزين فى السعودية اليوم من تحديثات شهر يناير 2021 من شركة ارامكو للتطبيق غداً

اسعار البنزين اليوم التي صرحت عنها صباح اليوم الأحد الموافق 10 من شهر يناير الجاري لعام 2021، شركة ارامكو في المملكة العربية السعودية، ويتم البدء في تطبيقها من الغد الاثنين الموافق 11 من شهر يناير، بكافة محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن كافة أسعار المنتجات البترولية قابلة للتغير ترتفع وتنخفض على حسب سعر تصديرها بالأسواق العالمية، وقامت شركة ارامكو بتعديل مدة التغييرات الدورية لجميع أسعار المنتجات البترولية الربع سنوية على أن تكون شهرية، وقد تم الإعلان عند التعديلات الجديدة في كل شهر بيوم العاشر ميلادياً، وتطبق بيوم الحادي عشر لنفس الشهر.



اسعار البنزين اليوم

قد تم الإعلان عن أسعار مشتقات البترول في المملكة العربية السعودية للشهر الحالي من قبل شركة ارامكوا وجاءت كالآتي:

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

أما سعر الديزال: 0.52 ريال سعودي.

وسعر البترول: 0.75 ريال سعودي.

سعر البنزين 91: 1.44 ريال سعودي.

سعر البنزين 95: 1.58 ريال سعودي.

ونحن نعلم أن جميع التعديلات التي تمت على أسعار البنزين بالسعودية، جاءت من خلال شركة أرامكو ويتم تطبيقها على كافة منتجات الطاقة، ويتم إتاحتها بأفضل الأسعار للمياه والطاقة في كافة محافظات المملكة، ولكن بالنسبة للأسعار المحلية متغيرة من حين لآخر على حسب التغييرات التي تسير بكافة أنحاء العالم، سواء كانت للطاقة أو الوقود وحتى النفط، ومع التطابق لجميع أسعار التصدير بالمملكة وأيضاً كافة دول العالم لأنها تسير على الجميع.

موعد تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة

من المقرر أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في المملكة من صباح الغد 11/ من شهر يناير الجاري، عن طريقة شركة أرامكوا، وقد قامت بالإعلان أن جميع الأسعار سوف تتغير كل شهر، على حسب ما صدر من قرارات محكمة في تغير أسعار منتجات البترول والطاقة.