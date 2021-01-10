“new” أسعار البنزين الجديدة في السعودية يناير 2021 ثبات السعر أو الزيادة الأرجح خلال يناير القادم

أسعار البنزين الجديدة في السعودية يترقبها ملايين المواطنين أصحاب السيارات سواء التي تستخدم البنزين أو الديزل، ونحن سنقدم لكم الأسعار الجديدة فور إعلانها رسمياً عبر رابط شركة أرامكو السعودية، وكانت لجنة تحديد الأسعار التي تجتمع شهرياً لتحديد أسعار المشتقات البترولية قد شارفت على وضع ألمسات الأخيرة على الأسعار، التي سيتم تطبيقها صباح باكر الإثنين 11 من شهر يناير الجاري، بعد أن كانت تجتمع في السابق بصورة ربع سنوية، الآن تجتمع بصورة شهرية وتحديداً في اليوم العاشر من كل شهر من الأشهر الميلادية، ويتم تحديد الأسعار المحلية وفق السعر العالمي صعوداً وهبوطاً، ونحن سنقدم لكم تفاصيل الأسعار فتابعونا.

أسعار البنزين الجديدة في المملكة

تحرص الحكومة السعودية على توفير المشتقات البترولية من البنزين أو الكيروسين في الأسواق السعودية، وفق أعلى معايير الجودة خاصة بنزين 91 وبنزين 95 الأكثر أستخداماً في السوق السعودي، من خلال المراقبة الدقيقة للمنتجات المتواجدة في الأسواق وعمل ؟أختبارات في محطات بيع البنزين، للتأكد من وصول البنزين المطابق للمواصفات لكل عميل وصاحب سيارة في المملكة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2021

تتيحه أسعار الوقود حول العام إلي الصعود مع بدأ تلقيح المواطنين بلقاح كورونا المستجد، خاصة في الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الافتصاديات الكبرى التي تجر باقي الاقتصاديات نحو النمو والازدهار، وهو ما أنعكس على سعر برميل خام برنت الأكثر شيوعاً وخام تكساس الخفيف، وترجح بعض المكاتب المتخصصة في أستطلاع أسعار الوقود أن يتم تثبيت السعر خاصة في المملكة، مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا وحالة الإغلاق في السعودية الآن.

بنزين أوكتين 91 السعر 1.44 ريال للتر بنزين أوكتين 95 1.58 ريال للتر الكيروسين 70 هللة للتر الديزل 52 هللة للتر غاز البترول 75 هللة للمتر

أسعار المحروقات لشهر ديسمبر الماضي