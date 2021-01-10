“ارتفاع” أسعار البنزين في السعودية يناير 2021 وفق مراجعة أرامكو لأسعار الوقود

أسعار البنزين في السعودية يناير 2021 وفق مراجعة أرامكو لأسعار الوقود في الساعات القليلة الماضية قامت شركة أرامكو السعودية للوقود بتحديد الأسعار النهائية للبنزين داخل المملكة العربية السعودية والخاصة بشهر يناير، وفق مراجعة شركة أرامكو السعودية، على أن يتم الإعلان عن الأسعار اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر يناير، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة في كافة المناطق في المملكة العربية السعودية غدا الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير، وسوف نعرض بعض المؤشرات الخاصة بأسعار البنزين للشعر الجديد.

أسعار البنزين في السعودية يناير 2021

أعلنت شركة أرامكو تحديث أسعار البنزين في السعودية، حيث تقوم شركة أرامكو السعودية كل شهر ميلادي بعمل مراجعة على أسعار البنزين في الأشهر الماضية، علي أن يتم من خلالها تحديد سعر البنزين الشهر الجديد، وبعد عمل المراجعة يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم التطبيق في اليوم التالي يوم الأثنين 1 يناير 2021، وقد جاء التحديث الاخير لشهر يناير كالآتي:.

91 : 1.62

95 : 1.75

ديزل : 0.52





أسعار الوقود لشهر يناير

من المؤكد أن يتم طرح أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يناير من قبل شركة أرامكو السعودية، المسؤولة بشكل رسمي عن تحديد أسعار البنزين في السعودية، خلال الساعات القليلة القادمة، وعن الأسعار الخاصة بالبنزين في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر السابقة شهدت إنخفاض كل شهر عن الذي يليه، حيث جاءت أسعار البنزين في شهر ديسمبر المنقضي على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 91 في السعودية بلغ 1.44 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 95 في السعودية بلغ 1.58 ريال سعودي.

سعر الديزل بلغ 0.52 ريال سعودي.

غاز البترول سعره بلغ 0.75 ريال سعودي.

الكيروسين بلغ 0.70 ريال سعودي.

بنزين 95 1.75 ريال / سابقاً : 1.55 ريال بنزين 91 1.62 ريال / سابقاً : 1.42 ريال

سعر البنزين الان في السعودية 2021