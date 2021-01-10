“ارتفاع” أسعار البنزين في السعودية يناير 2021 وفق مراجعة أرامكو لأسعار الوقود

- 1/2
- 2/2
أسعار البنزين في السعودية يناير 2021 وفق مراجعة أرامكو لأسعار الوقود في الساعات القليلة الماضية قامت شركة أرامكو السعودية للوقود بتحديد الأسعار النهائية للبنزين داخل المملكة العربية السعودية والخاصة بشهر يناير، وفق مراجعة شركة أرامكو السعودية، على أن يتم الإعلان عن الأسعار اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر يناير، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة في كافة المناطق في المملكة العربية السعودية غدا الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير، وسوف نعرض بعض المؤشرات الخاصة بأسعار البنزين للشعر الجديد.أسعار البنزين في السعودية يناير 2021
أعلنت شركة أرامكو تحديث أسعار البنزين في السعودية، حيث تقوم شركة أرامكو السعودية كل شهر ميلادي بعمل مراجعة على أسعار البنزين في الأشهر الماضية، علي أن يتم من خلالها تحديد سعر البنزين الشهر الجديد، وبعد عمل المراجعة يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم التطبيق في اليوم التالي يوم الأثنين 1 يناير 2021، وقد جاء التحديث الاخير لشهر يناير كالآتي:.
- 91 : 1.62
-
95 : 1.75
-
ديزل : 0.52
من المؤكد أن يتم طرح أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يناير من قبل شركة أرامكو السعودية، المسؤولة بشكل رسمي عن تحديد أسعار البنزين في السعودية، خلال الساعات القليلة القادمة، وعن الأسعار الخاصة بالبنزين في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر السابقة شهدت إنخفاض كل شهر عن الذي يليه، حيث جاءت أسعار البنزين في شهر ديسمبر المنقضي على النحو التالي:
- سعر لتر بنزين 91 في السعودية بلغ 1.44 ريال سعودي.
- سعر لتر البنزين 95 في السعودية بلغ 1.58 ريال سعودي.
- سعر الديزل بلغ 0.52 ريال سعودي.
- غاز البترول سعره بلغ 0.75 ريال سعودي.
- الكيروسين بلغ 0.70 ريال سعودي.
|بنزين 95
|1.75 ريال / سابقاً : 1.55 ريال
|بنزين 91
|1.62 ريال / سابقاً : 1.42 ريال
الوسوم
أسعار البنزين في السعودية يناير 2021 وفق مراجعة أرامكو لأسعار الوقود في الساعات القليلة الماضية قامت شركة أرامكو السعودية للوقود بتحديد الأسعار النهائية للبنزين داخل المملكة العربية السعودية والخاصة بشهر يناير، وفق مراجعة شركة أرامكو السعودية، على أن يتم الإعلان عن الأسعار اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر يناير، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة في كافة المناطق في المملكة العربية السعودية غدا الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يناير، وسوف نعرض بعض المؤشرات الخاصة بأسعار البنزين للشعر الجديد.أسعار البنزين في السعودية يناير 2021
أعلنت شركة أرامكو تحديث أسعار البنزين في السعودية، حيث تقوم شركة أرامكو السعودية كل شهر ميلادي بعمل مراجعة على أسعار البنزين في الأشهر الماضية، علي أن يتم من خلالها تحديد سعر البنزين الشهر الجديد، وبعد عمل المراجعة يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم التطبيق في اليوم التالي يوم الأثنين 1 يناير 2021، وقد جاء التحديث الاخير لشهر يناير كالآتي:.
- 91 : 1.62
-
95 : 1.75
-
ديزل : 0.52
من المؤكد أن يتم طرح أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يناير من قبل شركة أرامكو السعودية، المسؤولة بشكل رسمي عن تحديد أسعار البنزين في السعودية، خلال الساعات القليلة القادمة، وعن الأسعار الخاصة بالبنزين في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر السابقة شهدت إنخفاض كل شهر عن الذي يليه، حيث جاءت أسعار البنزين في شهر ديسمبر المنقضي على النحو التالي:
- سعر لتر بنزين 91 في السعودية بلغ 1.44 ريال سعودي.
- سعر لتر البنزين 95 في السعودية بلغ 1.58 ريال سعودي.
- سعر الديزل بلغ 0.52 ريال سعودي.
- غاز البترول سعره بلغ 0.75 ريال سعودي.
- الكيروسين بلغ 0.70 ريال سعودي.
|بنزين 95
|1.75 ريال / سابقاً : 1.55 ريال
|بنزين 91
|1.62 ريال / سابقاً : 1.42 ريال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ارتفاع” أسعار البنزين في السعودية يناير 2021 وفق مراجعة أرامكو لأسعار الوقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.