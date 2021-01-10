إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ90 مليونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أنه وفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل.
وأشارت الشبكة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل وفيات مرتبطة بكورونا حول العالم بـ 373 ألفا و463 حالة وفاة، وأعلى معدل إصابات والتى بلغت 22 مليونا و255 ألفا و827 إصابة.
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