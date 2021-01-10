فيديوجراف : فى أيامه الأخيرة .. ترامب فى وضع حرج بسبب التحريض على التمرد

جدة - نرمين السيد - اقتحم أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونجرس، الأربعاء الماضى، أثناء جلسة التصديق على فوز بايدن، ولاقى ترامب انتقادات محلية ودولية واتهامات بنشر العنف والدعوة إلى التمرد.





وتعكف الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكى على صياغة مسودة اتهام ضد ترامب، وتشمل تهمة واحدة وهى "التحريض على التمرد"، كما تطرقت لارتكاب ترامب جرائم وجنح خطيرة من خلال التحريض على العنف.

وستطالب المسودة بحرمانه من شغل أى منصب سياسى فى المستقبل، فيما يخطط الديمقراطيون لتقديم مسودة اتهام ترامب غدا الاثنين لمجلس النواب.

وسيتم تحديد موعد للتصويت السريع على المسودة خلال منتصف الأسبوع المقبل، لكن هناك 9 أيام فقط باقية فى ولاية ترامب، حيث ينصب بايدن رئيسا لأمريكا فى 20 يناير.