البيت الأبيض ينكس العلم حدادا على مقتل شرطى فى أحداث الكونجرس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، بأن البيت الأبيض نكس العلم الأمريكى، اليوم الأحد، حدادا على مقتل شرطى فى أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى، من قبل أنصار ترامب، أثناء جلسة التصويت على فوز بايدن، التى وقعت الأربعاء الماضى.





وتعهد الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، بأنه ستتم محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة الكابيتول، برايان سيكنيك، خلال الاضطرابات وحادث اقتحام مقر الكونجرس يوم 6 يناير.

وأعرب بايدن، فى كلمة ألقاها، الجمعة الماضية، عن تعاطفه مع أسرة القتيل، وقال: "يجب محاسبة الأشخاص المسؤولين عن ذلك، وستتم محاسبتهم"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأكدت الشرطة وفاة سيكنيك، مساء الخميس، متأثرا بجروحه التى أصيب بها خلال التعامل مع المحتجين فى اضطرابات الكابيتول.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء الماضى، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها المرشح الديمقراطى، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكى الحالى رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، وضابط شرطة، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.