قرقاش: لا يمكن تجاهل الصواريخ التي تستهدف السعودية

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إنه لا يمكن تجاهل الصواريخ التي تهدد أمن السعودية، والتي تطلقها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف قرقاش خلال حوار مع شبكة سكاي نيوز: "أمن السعودية في صلب أمن الإمارات، ولا يمكن تجاهل التهديدات لأمن السعودية".

وتابع: "ندعم الحل الدبلوماسي لملف إيران، ونثق في الدور السعودي لحل الخلافات".

واستطرد الوزير الإماراتي: "المنطقة لا بد أن تنتقل من مرحلة الصراعات الجيواستراتيجية لمرحلة تفكيك الخلافات والنظر للمستقبل".