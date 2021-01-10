الإعلام الأرجنتيني: طبيب مارادونا حاول تزوير توقيعه للوصول إلى سجلات خاصة

أشارت وسائل إعلام أرجنتينية إلى أن الطبيب الذي عالج لاعب كرة القدم الأسطوري الراحل دييجو مارادونا حاول الوصول إلى السجلات الطبية للرياضي من خلال تزوير توقيعه، وزعمت وسائل الإعلام أنه تم العثور على عدة وثائق في منزل الطبيب ليوبولدو لوك.
وبحسب ما ورد احتوت إحدى هذه الوثائق على طلب رسمي من مارادونا إلى عيادة لتزويد لوك بالوصول إلى السجلات الطبية ووقعت بتوقيع مشابه لتوقيع الرياضي الأسطوري.
ومع ذلك، هناك وثيقة أخرى ذات محتوى مشابه تضمنت عدة توقيعات كما لو كان شخص ما يتدرب على تزوير واحدة.
الوثيقة الثالثة، التي يُفترض أنها عُثر عليها في منزل الطبيب ، كانت نسخة من ورقة أخرى تظهر ما يشبه توقيع مارادونا الأصلي.
وتوفي لاعب كرة القدم الأسطوري في 25 نوفمبر 2020 بعد إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 60 عامًا.
وتوفي مارادونا بعد فترة وجيزة من خضوعه لعملية إزالة جلطة دماغية بنجاح ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت المشكلة الصحية مرتبطة بالسبب وراء موته.
ونفى لوك، الذي أجرى جراحة في المخ على نجم كرة القدم قبل وقت قصير من وفاته لإزالة جلطة دموية ، مزاعم وسائل الإعلام، وزعم الطبيب أن له علاقة خاصة مع مارادونا الذي وصفه بالمريض المستحيل الذي عمل على مضض مع الأطباء.
وفارق الرياضي الأسطوري الحياة عن عمر يناهز 60 عامًا في 25 نوفمبر 2020 بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله.
ودفن لاعب كرة القدم في مدينة بيلا فيستا ببوينس آيريس بعد احتفال طويل كان بإمكان المشجعين خلاله تأبين النجم الرياضي الأسطوري. وأعلنت الأرجنتين حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام عقب نبأ وفاته.
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