في مهمة وطنية.. السفير الأردني يصل القاهرة ويقدم أوراق اعتماده

تقدم السفير الأردني الجديد لدى القاهرة أمجد العضايلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، بنسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للأردن لدى جمهورية مصر العربية.

وعبر "العضايلة"، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن امتنانه بالمهمة التي أسندت إليه قائلًا "قدّمت اليوم، بكل اعتزاز، لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بنسخة من أوراق اعتمادي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للأردن لدى جمهورية مصر العربية، في مهمة وطنية أتشرف بها. داعيًا الله أن يوفقني لأدائها في خدمة الأردن العزيز والملك عبدالله الثاني".

وحسب الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، فإن العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

سفير المملكة لدى جمهورية بيلاروس.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التركية.

سفير المملكة لدى تركمانستان.

سفير المملكة لدى جمهورية مقدونيا.

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