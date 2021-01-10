تقدم السفير الأردني الجديد لدى القاهرة أمجد العضايلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد، بنسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للأردن لدى جمهورية مصر العربية.
وعبر "العضايلة"، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن امتنانه بالمهمة التي أسندت إليه قائلًا "قدّمت اليوم، بكل اعتزاز، لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بنسخة من أوراق اعتمادي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للأردن لدى جمهورية مصر العربية، في مهمة وطنية أتشرف بها. داعيًا الله أن يوفقني لأدائها في خدمة الأردن العزيز والملك عبدالله الثاني".
وحسب الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، فإن العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز.
سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية روسيا الاتحادية.
سفير المملكة لدى جمهورية بيلاروس.
سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التركية.
سفير المملكة لدى تركمانستان.
سفير المملكة لدى جمهورية مقدونيا.
مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.
مدير إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.
مدير الإعلام العربي- إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي.
مدير دائرة العلاقات العامة - الديوان الملكي الهاشمي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في مهمة وطنية.. السفير الأردني يصل القاهرة ويقدم أوراق اعتماده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.