إصابات كورونا في العالم تتجاوز 90 مليون حالة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم حاجز الـ90 مليونا، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبحسب إحصاءات الجامعة، سجل العالم 90 مليونا و5787 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في دول العالم مليون و931382 حالة وفاة.

في المقابل، وصل إجمالي المتعافين إلى 49 مليونا و885280 حالة شفاء، بحسب الجامعة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث الإصابات والوفيات، حيث سجلت أكثر من 22.25 مليون إصابة و373 ألف وفاة.

يأتي ذلك في وقت تنتشر فيه سلالات متحورة من فيروس كورونا في دول عدة، ما أدى لارتفاع وتيرة الإصابات على مدار الشهرين الماضيين.