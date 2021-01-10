وزيرة الإعلام اللبنانية: اقتراح بأولوية الإعلاميين في تلقي لقاح كورونا

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، إنه تم اقتراح أن يكون للإعلاميين الأولوية في تلقي لقاح كورونا، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لالتقاط العدوى خلال القيام بتغطية كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالوباء.

وأوضحت وزيرة الإعلام اللبنانية وفقا لما نشرته قناة الجديد اللبنانية إن استثناء الإعلاميين من منع التجول يجب أن يستمر، مؤكدة:"نستنكر أي قرار خلاف ذلك".

يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه مستشار رئيس الجمهورية اللبناني د. وليد خوري ، إنه تمت المطالبة بإقفال البلد بشكل تام، مع بعض الاستثناءات البسيطة جدًا، وإقفال المطار على أسبوع.

ووفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية أكد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، :"حتى الصحافة قد لا تستثنى من قرار الإقفال التام، وبعد إقفال البلد لأسبوع قد نعيد زيادة".

وكانت قد أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا بالإقفال التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول 24/24، على أن يتم إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن، كما أوصت بإقفال المطار لمدة 7 أيام، على أن يستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء، وذلك وفقا لموقع ليبانون ديبايت.

ومن المقرر أن يتم رفع التوصيات إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.