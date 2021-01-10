تنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض حدادا على مقتل شرطي خلال اقتحام الكونجرس

قرر البيت الأبيض تنكيس العلم الأمريكي حدادا على مقتل شرطي خلال اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

وتوفي الضابط برايان سيكنيك متأثرا بجروحه، أثناء التصدي لأعمال الشغب خلال محاولة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

واقتحم مجموعة من أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي، ليتمكنوا من دخول القاعة الرئيسية تزامنا مع جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي وقت سابق، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، إن المعسكر الديمقراطي أعد مسودة لائحة اتهام بحق الرئيس دونالد ترامب، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس.

وأضاف "سيتم محاكمة ترامب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا".

في المقابل، بدأ مكتب الادعاء الأمريكي بواشنطن تحقيقات بشأن وفاة ضابط وسيدة خلال اقتحام مقر الكونجرس يوم الأربعاء الماضي من قبل أنصار ترامب.