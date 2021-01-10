نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإثيوبي: مقتل 15 وأسر 8 من قيادات إقليم تيجراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت قيادة الجيش الإثيوبي، مقتل 15 عضوا في الحزب الحاكم السابق لإقليم تيجراي وأسر 8 آخرين.

وقال مسؤول عسكري تابع لقوات الدفاع الوطني الإثيوبي، في كلمة بثّها التلفزيون الحكومي اليوم الأحد: إن من بين المعتقلين رئيس المنطقة السابق أباي ويلدو، والذي شغل أيضا منصب الرئيس السابق للحزب الحاكم في تيجراي، موضحا أن من بين القتلى نائب مفوض الشرطة السابق في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الجيش الإثيوبي الجمعة الماضية، القبض على العضو المؤسس لجبهة تحرير تيجراي، وذكر التلفزيون الرسمي أنه تم نقله أمس السبت، إلى العاصمة أديس أبابا.