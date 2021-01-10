نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا تسجيل أول إصابة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والمكتشفة حديثا فى المملكة المتحدة .

وبحسب قناة "روسيا 1" ، قالت بوبوفا اليوم الأحد: أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالطفرة "البريطانية" للفيروس التاجي، خلال فحص المواطنين الروس العائدين من المملكة المتحدة.

وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في 22 دولة أوروبية.

وقال رئيس المكتب الإقليمي للصحة العالمية بأوروبا، هانز كلوغ: إن سلالة كورونا المتحورة "مثل جميع الفيروسات، تتغير بمرور الوقت، مضيفا: أتفهم المخاوف بشأن التأثير المحتمل لـ "SARS CoV-2 VOC" المثير للقلق"، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية .

وكشف المسؤول عن معلومات جديدة عن كورونا المتحور حيث أشار إلى أن السلالة الجديدة تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب.

وأوضح أن الطفرة الجديدة تنتشر في جميع الفئات العمرية، مشيرا إلى أن الأطفال ليسوا من الفئات المعرضة للخطر جراء الإصابة.