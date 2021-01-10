عاجل.. أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للبنزين يناير 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر يناير 2021، في المملكة العربية السعودية، حيث قامت شركة أرامكو منذ قليل وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي بالإعلان بشكل رسمي عن الأسعار الجديدة للبنزين ومنتجات البترول الأخرى والتي سوف يتم العمل بها لمدة شهر تنتهي في العاشر من شهر فبراير 2021، وذلك بعد أن اتجهت شركة أرامكو إلى القيام بعمل مراجعة شهرية لأسعار منتجاتها من البنزين وغيرها من المنتجات الأخرى بدلاً من المراجعة الربع سنوية.

أرامكو تعلن الأسعار الجديدة لشهر يناير 2021:-

أعلنت شركة ارامكو عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت عن الأسعار الجديدة للبنزين ومنتجات الطاقة الأخرى، حيث بمقارنتها بالنسبة لأسعار البنزين في شهر ديسمبر الماضي تبين ارتفاع أرتفاع أسعار البنزين من نوعي بنزين 91 و بنزين 95 خلال شهر يناير الجاري بالمقارنة إلى أسعار البنزين خلال شهر ديسمبر الماضي، والتسعيرة الجديدة للبنزين ومنتجات الطاقة الأخرى في المملكة سوف يتم العمل بها اعتباراً من صباح اليوم التالي أي صباح الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وسوف يستمر العمل بتلك الاسعار الجديدة للبنزين طول شهر يناير الجاري 2021 وحتى اليوم العاشر من شهر فبراير المقبل وذلك ضمن المراجعة الدورية الشهرية التي تقوم بها شركة أرامكو بتسعير منتجاتها من البنزين والطاقة بمقارنتها بأسعار التصدير في المملكة، والاسعار الجديدة للبنزين ومنتجات الطاقة الأخرى في المملكة قد جاءت كالتالي:-