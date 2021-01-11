آخر تحديث أسعار البنزين الجديدة في السعودية الان بعد مراجعة أرامكو للوقود الاثنين 11-1-2021

آخر تحديث أسعار البنزين الجديدة في السعودية شهر يناير 2021 بعد مراجعة أرامكو للوقود، إعلان اليوم من قبل شركة أرامكو السعودية للوقود عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والوقود بشكل عام، في كافة مناطق ومحطات الوقود المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث كان ينتظر جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية في يوم العاشر من كل شهر ميلادي الإعلان الرسمي من قبل شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة البنزين، والتي يتم العمل بها للشهر الذي يليه، ونوضح فيما يلي الأسعار الخاصة بالبترول لشهر يناير 2021.

الوقود بنزين 95 بنزين 91 ديزل اسعار البنزين الجديدة يناير 2021 1.75 ريال 1.62 ريال ٠.٥٢ ريال أسعار بنزين ديسمبر 2020 سابقاً : 1.55 ريال سابقاً : 1.42 ريال ٠.٥٢ ريال

أسعار البنزين الجديدة في السعودية يناير 2021أسعار الوقود في السعودية شهر يناير

تم الإعلان عن الأسعار التي تم تحديثها لهذا الشهر للعمل بها، والتي سوف يتم العمل بها بداية من يوم الاثنين الموافق 11 من شهر يناير في صباح اليوم، وعن أسعار البنزين للشهر الماضي فقد حدد شركة أرامكو السعودية سعر البنزين فئة 91 بسعر 1.44 ريال سعودي، أما عن بنزين فئة 95 تم تسعير اللتر 1.58 ريال سعودي، سعر الغاز الطبيعي الشهر الماضي بلغ 0.75 ريال سعودي، ولتر الديزل بلغ 0.72 ريال سعودي، أنا عن الكيروسين فبلغ سعر اللتر 0.70 ريال سعودي.

مراجعة سعر البنزين في المملكة 2021

يتم عمل مراجعة دورية في المملكة العربية السعودية بشكل شهري عن أسعار البنزين، ويتم من خلالها تسعير البنزين بمشتقاته المختلفة في المملكة العربية السعودية للشهر الجديد، وذلك حسب توجيهات الحكومة السعودية، وفي يوم العاشر من كل شهر تعلن شركة أرامكو عن هذه الأسعار التي يتم العمل بها في اليوم التالي للإعلان.