أخبار اليمن : قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأرب

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قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأرب

شن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظتي مأرب وصعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مديريتي الظاهر ومنبه الحدودية. قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأربشن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظتي مأرب وصعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مديريتي الظاهر ومنبه الحدودية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مديرية ماهلية بمأرب، وغارة على مديرية الظاهر بصعدة. وذكر المصدر أن العدو السعودي استهدف منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية بالصواريخ، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين ونفوق عدد من المواشي. وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف مدفعي سعودي مكثف طال منازل المواطنين ومزارعهم.

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