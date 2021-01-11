السعودية: نزع 1576 لغما باليمن في الأسبوع الأول من 2021

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن اليوم الأحد، أنه تمكن من نزع 1567 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري.

وبحسب بيان صادر عن "مسام" فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 201 لغم مضاد للأفراد، و 130 لغما مضادا للدبابات، و1.217 ذخيرة غير متفجرة و19 عبوة ناسفة.

وأضاف البيان: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغما زرعتها جماعة الحوثي في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار".

ويهدف مشروع "مسام"، الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية مع عدد من الشركات المتخصصة في نزع الألغام في يونيو عام 2018، إلى تطهير الأراضي اليمنية، التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.