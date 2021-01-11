الجزائر أول دولة في أفريقيا تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

سجلت وزارة صناعة الأدوية الجزائرية، الأحد، لقاح فيروس كورونا الذي طورته روسيا ومنحته اسم "سبوتنيك V".

وجاء في بيان صحفي وزعته الوزارة الجزائرية أن الوكالة الوطنية للأدوية التابعة للوزارة منحت الإذن لإدارة سبوتنيك V بموجب مرسوم تنفيذي لاتخاذ إجراءات عاجلة لبدء حملة لقاح في البلاد، ما يجعل الجزائر أول دولة في القارة الأفريقية تسجل اللقاح.

وتقول المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للقاح: "يستخدم سبوتنيك V نواقل مختلفة للجرعتين في مسار التطعيم، ما يوفر مناعة لمدة أطول من اللقاحات التي تستخدم نفس آلية التسليم لكلتا اللقطتين".

أما عن سعر Sputnik V فهو أقل من 10 دولارات لكل جرعة، ما يجعله في متناول الجميع حول العالم

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي يوم الأحد إن أكثر من 1.5 مليون شخص تلقوا بالفعل لقاح فيروس كورونا سبوتنيك V حتى الآن.

,تمت الموافقة على لقاح سبوتنيك V أيضًا في بيلاروسيا وصربيا والأرجنتين وبوليفيا، وبدأت عملية الموافقة على اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

,تم تسجيل اللقاح، الذي طوره معهد أبحاث جماليا لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، من قبل وزارة الصحة الروسية في 11 أغسطس ، ليصبح أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا - كوفيد 19 في العالم.