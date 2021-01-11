إيداع المساعدة المقطوعة 1442 الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم الطلب من وزارة العمل

إيداع المساعدة المقطوعة 1442، يبحث المتقدمين على طلب التقدم على المساعدة المقطوعة والذين توافت حالتهم شروط القبول في برنامج المساعدة المقطوعة عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، كما يزيد البحث عن رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب على موقع الوزارة، في هذا الموضوع ننقل لكم آخر أخبار إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442، موعد صرف مقطوعة الضمان وغيرها من أخبار المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وزارة العمل

قد أقرت الوزارة بأنه يمكن التعرف على موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الذهاب إلى الرابط وإدخال رقم الطلب ورمز التحقيق أو الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط المرفق.

تسجيل الدخول بعد إدخال كل من رقم الهوية، رقم المرور ، رمز التحقيق ليفتح لك حسابك الشخصي على الموقع.

الدخول على بوابة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ملء بيانات طلب الاستعلام عن المساعدة المقطوعة منها رقم الطلب ثم اضغط على زر استعلام.

يمكن الاستعلام من خلال إدخال كل من رقم السجل المدني مع كلمة المرور ورمز التحقيق في حالة نسيان رقم الطلب ثم الضغط على استعلام.

الفئات المستفيدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي كما حددت وزارة العمل

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقا عن الفئات المستحقة للحصول على دعم المساعدة المقطوعة، وقد جاءت الفئات المستفيدة من الدعم كالتالي:

السيدات المطلقات.

السيدات التى توفيت أزواجهم (الأرامل).

الأسرة التى فقدت الأب.

السيدات المسئولين عن إعالة الأسرة.

أصحاب كل من الإعاقة الجزئية والإعاقة الكلية.

الأسر ذات الدخل المحدود.

التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 إلكترونيا

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن آلية التقديم في المساعدة المقطوعة وذلك للتمكن من الحصول على مقطوعة الضمان في حال الاستحقاق وتوافق حالتهم لشروط المساعدة المقطوعة، ويتطلب ذلك مراجعة كيفية قبولك في برنامج المساعدة المقطوعة، ومن ثم يتمكن المتقدم على تقديم الطلب على الدعم من خلال رابط التقديم على المساعدة المقطوعة التى حددته الوزارة، كما يمكن متابعة طلب التقديم على المقطوعة من خلال الاستعلام عن أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة عبر وزارة العمل.