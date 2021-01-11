أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة قامت شركة أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في كافة محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية وللعام الجديد 2021، ومن المقرر أن يتم تطبيقها والتعامل بها من صباح الغد الموافق يوم الاثنين 11 من شهر يناير الجاري، بعد أن قامت الشركة بتعديل بعض التغييرات لأسعار منتجات البترول على أن تكون شهرياً بداً من ربع العام بمعنى كل ثلاثة أشهر، ولكن من اليوم سوف يتم تغيير أسعار مشتقات البترول كل يوم 10 من الأشهر الميلادية

أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير لعام 2021

يعتبر البنزين من أبرز السلع التي يأتي قرار تغير أسعارها من قبل الملكة فهي الواحدة الدولة المتحكمة في كافة أسعار البنزين، لأنها مرتبطة بالأسعار العالمية لبراميل النفط، ونحن نعلم أن جميع السلع والمنتجات الموجودة بالأسواق سعرها متأثرة بأسعار البنزين، وهذا لأن للسلع التي تباع بالسوق المحلي في السعودية ينطبق عليه سعر الحموة والنقل من مكان لآخر، ودعونا اليوم نتحدث عن اللائحة الجديدة لأسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية.

نحن على متابعة مستمرة لشركة أرامكو المتخصصة في المنتجات البترولية من أجل معرفة الأسعار الجديدة للبنزين بكافة أنواعه التي تعلن عنها بالساعات القادمة حيث أنها أعلنت بالشهر الماضي عن أسعار البنزين وتمثلت بالآتي: