للسعوديين والمقيمين..تمويل سيارة بدون كفيل هامش ربح منافس تسهيلات في السداد

الكثير من الأشخاص يبحثون عن تمويل سيارة بدون كفيل ميسر في كافة الإجراءات، خاصة بالنسبة للوافدين بالسعودية ممن ليس لهم قروض متاحة بشكل كبير، فـ توفر شركة اليسر منتجات تمويلية تخص الأفراد والشركات أيضاً، فيما تهدف إلى تسهيل الحصول على القرض بصورة أسرع مع السعي في المرونة في التعامل وتوفير إمكانيات وخصائص متاحة للعملاء، حيث تقدم التمويل في ثلاثة صيغ هم (المرابحة – التورق – الإجارة)، وفيما يخص السيارات يكون التمويل بمبلغ مرتفع مع إمكانية تمويل السيارات المستعملة وذلك للرجال والنساء ممن يستوفي الشروط والمعايير المحددة.

تمويل سيارة بدون كفيل من شركة اليسر للتمويل

تعد شركة اليسر من الشركات الحكومية المعتمدة والتي تتبع أنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي، تقدم أيضاً خدمات إلكترونية أخرى بغير القرض منها كيفية السداد إلكترونياً والذي يسهل عليك دفع الأقساط بكل مرونة، بالإضافة إلى خدمات التأمين واعرف حقوقك ومبادئ حماية العملاء..وغيرهم الكثير من التراخيص والقوائم المالية..إلخ، أما عن تمويل إجارة السيارات بدون كفيل بمزايا عديدة فضلاً عن هامش الربح منافس عن الشركات والبنوك الأخرى، تقدم الشركة تسهيلات في كافة شء يمكنك التعامل مع المختصين عبر خدمة العملاء للاستفسار وتلقي النصيحة منهم بشأن القرض الأنسب إليك.

في حال وجود استفسار يمكنك التواصل معنا عبر الرقم المجاني 8001160711

وفي حال وجود شكوى تفضل بالاتصال على الرقم المجاني 8001162752

أو زيارة أحد فروعنا مواعيد الدوام (من الأحد الى الخميس)

المقر الرئيسي من 08:30صباحاً إلى 04:30 مساءًً

الفروع : من 08:30صباحاً إلى 05:00 مساءًً

قرض سيارة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون كفيل.

قرض بهامش ربح منافس.

فترات سداد ميسرة تصل لـ 5 سنوات مرنة.

إمكانية تمويل السيارات المستعملة.

متاح للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين من القطاع العام والخاص.

هامش ربح منافس.

أرقام شركة اليسر للتمويلمزايا تمويل سيارة بدون كفيل من شركة اليسر

الشروط والمعايير:-

ألا يقل الراتب عن 4.000 ريال سعودي للسعوديين، و5.000 ريال للمقيمين.

أن يكون المتقدم على رأس عمل، ولا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر للسعوديين، و ستة أشهر للمقيمين.

لا يقل العمر عن 18 سنة وحتى 60، أما بالنسبة للمتقاعدين لا يقل العمر عن 70 سنة.

قيمة الأصل تبدأ من 30.000 ريال سعودي.

عبر موقع شركة اليسر للتمويل الإلكتروني.

تعبئة نموذج الطلب.

طريقة تقديم طلب تمويل سيارة بدون كفيل

المستندات المطلوبة:-