جون كيري عن مقتل ضباطي الكونجرس: خسارة مأساوية لاثنين من الوطنيين

أعرب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم، عن تعازيه لأسر ضابطي شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" بريان سيكنيك وهوارد ليبينجود.
وكتب كيري في تغريدات على تويتر: "أعمق التعازي لأسر ضابطي شرطة الكابيتول براين سيكنيك وهوارد ليبينجود".
وقال "خلال سنواتي الأخيرة في منصبي، هوارد كان متمركز بجوار أحد مكاتبنا في مبنى راسل، الأبواب التي دخل وخرج منها الجميع من مجموعات المدارس إلى المتظاهرين".
وأضاف "هوارد لطالما كانت ابتسامة على وجهه، لكنه أبدى أيضًا اهتمامًا كبيرًا بسلامة الموظفين الشباب الذين عملوا خلف أبواب مكاتبنا. خسارة مأساوية لاثنين من الوطنيين اللذين أمضيا حياتهما المهنية في حماية أروقة الديمقراطية".
وكان مبنى الكونجرس الأمريكي، تعرض للاقتحام من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء الماضي، على إثر اعتماد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
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