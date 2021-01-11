اعلان أرامكو اسعار البنزين في السعودية على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة اليوم الاثنين 11يناير ٢٠٢١

سعر البنزين في السعودية اليوم، خلال وقت قريب من صباح اليوم يتم تطبيق التسعيرة الجديدة للتر البنزين ومشتقاتة والعمل بها في جميع محطات الوقود داخل مدن المملكة العربية السعودية ،حيث تم الإعلان من قبل شركة أرامكو اليوم الأحد الموافق العاشر من يناير للعام الحالي 2021 عن انتهاء الشركة من إعتماد التسعيرة الجديدة لسعر البنزين ،وأكد المتخصصون في شركة أرامكو عن بدأ تفعيل التسعيرة الجديدة في اليوم الحادي عشر من شهر يناير الجاري ،ويأتي التعديل بشكل مستمر من قبل شركة أرامكو في اليوم الحادي عشر من كل شهر، وذلك بعد إن كأن عمل التسعيرة الجديدة يتم كل ثلاثة أشهر إي بمعدل ربع سنوي .

إعلان أرامكو لسعر البنزين في السعودية اليوم

تم اليوم الموافق العاشر من يناير الإنتهاء من الاجرأت اللازمة لتعديل أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية وتم الإعلان عن إعتماد الأسعار الجديدة من قبل شركة أرامكو صباح اليوم وغدا الاثنين يتم تفعيل التسعيرة الجديدة بالفعل،ووفرت شركة أرامكو السعودية البنزين ٩١ وأيضا ٩٥ وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلية والعالمية من البنزين وتميزت منتجات الشركة بالجودة والنقاء ،لذلك أحتلت الشركة مكانة خاصة في المملكة العربية السعودية ونالت ثقة المستهلك السعودي.

عاجل ….أعلان أرامكو أسعار البنزين يناير ٢٠٢١

تم الإنتهاء من تحديد التسعيرة الجديدة للبنزين صباح اليوم من قبل المختصين في شركة أرامكو، وسوف يتم تطبيقها صباح يوم الاثنين ولازال العمل باسعار شهر ديسمبر هو القائم ونعرض لكم الأسعار بالتفاصيل