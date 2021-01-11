بعد قرارات وزير التعليم.. ما هي مطالب المعلمين والطلاب وما هو مستقبل التعليم عن بُعد؟

بعد قرارات وزير التعليم.. ما هي مطالب المعلمين والطلاب ومستقبل التعليم عن بُعد؟، وماذا يطلب المعلمون والطلاب في التعلم عبر الإنترنت 2021؟، في عام 2018 ووفقًا لـ National Clearing House for Education Statistics ، كان هناك ما يقرب من 7 ملايين شخص مسجلين في دورات معتمدة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، هذا الرقم لا يشمل برامج التدريب الخاصة أو غير المعتمدة، بينما تشير التقديرات في أواخر ربيع عام 2020 ، إلى أن أكثر من 90٪ من الطلاب قد أخذوا دورات عبر الإنترنت في 2020 بسبب الظروف العالمية، ولكن مع كل هذه التغييرات اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام مقارنة ما يعتقده المعلمون والطلاب حول التعلم عبر الإنترنت، لذا فقد بدأت في البحث عما كان يقوله المعلمون والطلاب حول التدريس عبر الإنترنت في عام 2020 وما هم مستقبل التعليم عن بعد، وهنا القليل مما وجدته.

ماذا يعتقد المعلمون والطلاب في التعلم عبر الإنترنت 2021

صُدم المعلمون من حجم العمل الذي يمكن أن يكون عليه التدريس عبر الإنترنت، قال العديد من المدرسون إنهم لم يسبق لهم مقارنة الدورات التدريبية عبر الإنترنت بالدورات التدريبية التقليدية من قبل فيما يتعلق بالمحتوى وعبء العمل، لقد فوجئوا بكمية البحث التي تم إجراؤها لبناء الدورة ، والوقت الذي استغرقه تطوير الدورة التدريبية، وأن أنشطة الدرس الشخصية لم تعمل دائمًا بشكل جيد في هذا التنسيق، لقد استغرق الأمر منهم الكثير من الوقت لتعلم إدارة التعلم عن بعد أو نظام التسليم وفوجئوا بالوقت الذي استغرقته لتسجيل الوصول مع الطلاب ومهام الدرجات ولوحات النشر / المناقشة.

التكنولوجيا الزائدة بالنسبة للمعلمين الذين بدأوا للتو قد يكون من الصعب للغاية التعامل معها، خاصة في الدول التي لم تعتاد التعامل التكنولوجي في التعليم والتدريس عن بُعد، وقال المعلمون أيضا أن المهمة الأساسية هي الحفاظ على تفاعل الطلاب واهتمامهم افتراضيًا أو عبر الإنترنت، حيث كان هناك منحنى تعليمي كبير يتعرف على كيفية حث الطلاب على إكمال المهام والمشاركة في الفصل والبقاء متحمسًا، وذكر العديد من المعلمون أهمية تسجيل الوصول مع الطلاب خلال الدورة بالإضافة إلى مشاركة الأفكار والمخاوف مع الزملاء الآخرين.

وجهة نظر الطلاب بالنسبة للتعليم عن بُعد

أحب الطلاب عمومًا التعلم بالسرعة التي تناسبهم من خلال الإنترنت خاصةً إذا كانوا في منطقة زمنية مختلفة، وذكر العديدين منهم رغبتهم في المزيد من ساعات العمل الافتراضية لطرح الأسئلة بدلاً من البريد الإلكتروني، لكن المشكلة أنه لا يمكن لجميع الطلاب الوصول إلى خدمات الإنترنت السريعة؛ مما يجعل إجراء الاختبارات والنهائيات أمرًا صعبًا، ولذلك يقسم بعض المدرسين الاختبار إلى اختبارات قصيرة ولكن هذا يزيد من عبء العمل على الطلاب خلال الأسبوع، من المهم أيضًا أن يقيس المدرسون مقدار الوقت الذي يستغرقه الطلاب لإكمال القراءات والواجبات بشكل صحيح.

طلب بعض الطلاب فترات راحة من كاميرا الويب وفرصًا للتمدد أو القيام بنشاط مختلف لتفريق المحاضرات، لقد طلبوا أيضًا أنواعًا متنوعة من الأنشطة حتى لا يكون نفس الشيء مرارًا وتكرارًا، تتمثل إحدى مزايا الدورات التدريبية عبر الإنترنت في أنه قد يتفاعل الطلاب مع طلاب آخرين بعيدين عنهم، حيث أفاد العديد من الطلاب أن المناقشات الصفية ساعدتهم على التفاعل مع المواد مع تسهيل الروابط الاجتماعية.

يتم وضع المعلمين تحت الكثير من الضغط عليهم لتقديم تعليم جيد بشكل صحيح، وهم لم يعتقدوا أبدًا في أحلامهم تكليفهم بالتدريس عبر الإنترنت، الجانب المشرق من خلال النظر إلى كلا وجهي العملة هو أن الطلاب لا يبدو أنهم يبحثون عن الكمال في التعلم عن بعد، فهم لا يزالون يبحثون عن تجربة تعليمية اجتماعية وجذابة. يريدون التعرف عليك ويريدونك أن تحافظ على اهتمامهم؛ لذا لا يقلق المعلمون، استمر في فعل ما تفعله وتقديم الدورات بأفضل طريقة ممكنة، استخدم الموارد المتوفرة لديك وتواصل مع الزملاء أو الخبراء لمساعدتك في تجاوز ذلك، يبدو أن الطلاب يتعلمون ويتكيفون مع الوضع بشكل جيد.