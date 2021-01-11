يوفنتوس يتخطى ساسولو بصعوبة.. ورونالدو "حاسم"

سجل كريستيانو رونالدو والويلزي آرون رامسي قرب النهاية ليفوز يوفنتوس 3-1 على 10 لاعبين من ساسولو ويتقدم حامل اللقب إلى المركز الرابع بالدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.
ومع محاولة البناء على انتصاره على ميلان المتصدر منتصف الأسبوع الماضي، عانى يوفنتوس في صناعة الفرص في الشوط الأول لكن المهمة أصبحت أسهل بعد طرد بيدرو أويانغ بسبب تدخل عنيف ضد فيدريكو كييزا.
واستغل يوفنتوس التفوق العددي في الشوط الثاني وهز دانيل والشباك في الدقيقة 50 بتسديدة قوية، لكن تقدم صاحب الأرض لم يستمر سوى 8 دقائق إذ أدرك غريغوار ديفرل التعادل بشكل مفاجئ.
ومنح رامسي، الذي شارك على فترات متقطعة هذا الموسم، التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 82 مسجلا هدفه الأول هذا الموسم.
وحسم رونالدو الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 15 هدفا بالدوري هذا الموسم.
ويتأخر يوفنتوس بفارق 7 نقاط عن ميلان، كما يملك مباراة مؤجلة، بينما بقي ساسولو سابعا.
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