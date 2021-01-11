قرقاش : على تركيا إعادة النظر فى علاقاتها مع جماعة الإخوان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، إنه على تركيا إعادة النظر فى علاقاتها بالإخوان، لافتا إلى أن دعم تركيا للإخوان يؤثر سلبا على علاقاتها العربية.





وأوضح قرقاش فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، أن هناك تنسيقا كاملا بين الإمارات والسعودية ومصر، متابعا: ندعم الحل الدبلوماسى لملف إيران، ولا يمكن تجاهل الصواريخ التى تستهدف السعودية.

وأكد القرقاش أن أمن السعودية فى صلب أمن الإمارات، متابعا أنه لا يمكن تجاهل التهديدات لأمن السعودية و"نثق فى الدور السعودى لحل الخلافات".

وأضاف أن الإمارات طوت الخلاف مع قطر لكن هناك حاجة لبناء الثقة، موضحا عودة العمل الخليجى لمسيرته المعتادة قد بدأت.

وأضاف قرقاش، أن هناك قضايا مع قطر لا تزال بحاجة للتعاون لحلها، لافتا إلى أن فتح الأجواء مع قطر خطوة إيجابية لبناء الثقة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإمارات تعزز موقعها كمنطقة جاذبة للتنمية، مستطردا: نهجنا يعتمد على تبنى العلم والتنمية والتطور والتسامح بين الأديان والشعوب منهاج تعتمده الإمارات.