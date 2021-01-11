تنصيب بايدن .. عمدة واشنطن تطالب باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية

جدة - نرمين السيد - طالبت عمدة واشنطن، موريل بوزر، باتخاذ "إجراءات أمنية استثنائية" خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، تحسبا لاضطرابات اجتماعية جديدة فى العاصمة الأمريكية.





ووصفت الديمقراطية بوزر، فى وثيقة منشورة عبر حسابها الرسمى فى "تويتر" اليوم الأحد، حادثة اقتحام مبنى الكابيتول على أيدى مئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب الأربعاء الماضى بأنها "تمرد" و"هجوم إرهابى غير مسبوق"، معربة عن قناعة سلطات العاصمة بأن حفل التنصيب الرئاسى الـ59 فى تاريخ الولايات المتحدة يتطلب من أجهزة الأمن طريقة مختلفة للتعامل معه مقارنة مع سابقاته.

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