البرازيل تسجل 29.792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29792، ليصل العدد الإجمالى إلى 8105790 حالة.

ويأتى ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية فى 7 يناير 87.843 حالة، وفى 8 يناير 52.035، وفى 9 يناير 62.290.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 469 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 203.100 شخص.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا يوم 7 يناير 1.524 حالة، وفى 8 يناير 962، وفى 9 يناير 1.171.

لكن من الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد فى البرازيل دوما تراجعا ملموسا فى يومى عطلة نهاية الأسبوع نظرا لأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.