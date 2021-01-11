زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إن "الزلزال ضرب منطقة كاليجيك فى أنقرة، وبلغ عمقه 12 كلم تحت سطح الأرض". وأضافت: "الزلزال وقع فى تمام الساعة 22.53 بالتوقيت المحلى للبلاد".

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