واشنطن تعتزم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تعتزم تصنيف الحوثيين المدعومة من إيران منظمة إرهابية أجنبية.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تعتزم تصنيف الحوثيين المدعومة من إيران منظمة إرهابية أجنبية. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف جماعة الحوثى الانقلابية فى اليمن، منظمة إرهابية أجنبية.

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