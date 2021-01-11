جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قالت مصادر مقربة من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن بنس لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور الأمريكى لعزل الرئي الجمهورى، إذ واصل تصرفاته الغير متزنة.
ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، قالت المصادر القريبة من نائب ترامب، إن هناك قلقًا داخل فريق بنس من الإجراءات المتهورة التى يمكن أن يتخذها ترامب حال تفعيل التعديل الخامس والعشرين أو حتى العزل.
كما أشار المصدر إلى أن بنس ومستشاريه يأملون حاليًا فى توفير جسر للإدارة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم لمساعدة فريق الرئيس المنتخب جو بايدن فى الاستعداد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكنه حذر فى الوقت ذاته من أنه "أصبح من الواضح هذا الأسبوع أنه من الضرورى إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناء على إجراءات ترامب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب الأمريكى يعتزم التصويت على تشريع يحث بينس على عزل ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.