النواب الأمريكى يعتزم التصويت على تشريع يحث بينس على عزل ترامب

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قالت مصادر مقربة من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن بنس لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور الأمريكى لعزل الرئي الجمهورى، إذ واصل تصرفاته الغير متزنة.

ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، قالت المصادر القريبة من نائب ترامب، إن هناك قلقًا داخل فريق بنس من الإجراءات المتهورة التى يمكن أن يتخذها ترامب حال تفعيل التعديل الخامس والعشرين أو حتى العزل.

كما أشار المصدر إلى أن بنس ومستشاريه يأملون حاليًا فى توفير جسر للإدارة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم لمساعدة فريق الرئيس المنتخب جو بايدن فى الاستعداد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكنه حذر فى الوقت ذاته من أنه "أصبح من الواضح هذا الأسبوع أنه من الضرورى إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناء على إجراءات ترامب".