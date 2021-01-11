إصابات كورونا اليومية فى الصين تعاود الارتفاع من جديد

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان إن 82 من أصل 85 إصابة محلية تم الإبلاغ عنها فى مقاطعة خبي، فيما تم رصد 18 إصابة لدى أشخاص قادمين من الخارج.
وكانت السلطات المحلية بمقاطعة خبى أعلنت يوم الأحد أن الموجة الجديدة من تفشى مرض فيروس كورونا فى المقاطعة الواقعة شمالى الصين، لم تصل إلى نقطة تحول حتى الآن، لافتة إلى أن خطر تزايد انتشار المرض ما زال قائما.
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