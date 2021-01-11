السعودية : نزع 1.576 لغما فى اليمن فى الأسبوع الأول من 2021

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن "مسام" فإن الألغام التى تم تفكيكها شملت 201 لغم مضاد للأفراد، و 130 لغما مضادا للدبابات، و1.217 ذخيرة غير متفجرة و19 عبوة ناسفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف البيان: "بلغ إجمالى ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغما زرعتها جماعة الحوثى فى الأراضى والمدارس والمنازل فى اليمن وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء فى مختلف الأعمار".

ويهدف مشروع "مسام"، الذى وقعت عليه الحكومة اليمنية مع عدد من الشركات المتخصصة فى نزع الألغام فى يونيو عام 2018، إلى تطهير الأراضى اليمنية، التى تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.