تصريحات وزير التعليم السعودي بشأن الحضور أو استمرار الدراسة عن بُعد 1442

أصبحت أوامر وزير التعليم السعودي الجديدة، هي كل أمل أولياء الأمور والطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، هذا حيث يسأل الكثيرين ما هي قرارات التعليم 1442، هل سيكون حضورياً، أم سيكون التعليم عن بعد خلال الفصل الثاني، لتتضح الرؤية لهم ويستعدوا مع اقتراب الدراسة خلال أيام قليلة مع منتصف الشهر الجاري، وكانت قد جاءت آخر مستجدات الوزارة بخصوص تحديد نظام الحضور لبقية العام الدراسي 1441 / 1442، وأتت في أولولية قرارات وزير التعليم حمد آل الشيخ، المصلحة العامة للجميع وللحفاظ علي صحة أبناء المملكة كافة.

إعلان وزير التعليم السعودي قرارات الفصل الثاني 1442

أشاد السيد الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، بنجاح منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول، بعد أن حققت المنصة نسبة تسجيل دخول كلية وصلت إلي 98% من النسبة الكلية، بينما كانت النسبة المستهدفة 70%، بفارق 28% من العدد الكلي، وهذا إن دل سيدل علي النجاح الباهر الذي حققته الوزارة في خطة التعليم عن بُعد، وأكد السيد الوزير، أن الأسابيع الأولي ستكون غير حضورية حفاظاً علي حياة الجميع، وسيتم دراسة الوضع وفقاً للأحوال الواقعة في البلاد، وطبقاً لتقارير وزارة الصحة.

أضاف أنه ضمن آخر مستجدات قرارات وزارة التعليم السعودية، أنه سيتم العمل علي جعل العام الدراسي ثلاثة فصول، وذلك بدءاً من العام القادم، والسير خلال الفصل الدراسي الجاري، سيكون وفقاً للجدول المرفق أعلاه، وتطبيق آلية العمل بالتعليم كما سنرفقها لكم الآن.

قرارات وزارة التعليم توضح آلية الدراسة

أعلنت وزارة التعليم، ضمن آخر الأخبار والمستجدات، أنه سيتم تحويل العام القادم لعملية تعليمية تضم ثلاثة فصول، بجانب وضع 6 أشهر تدريب لطلاب الجامعة وفق البيان الرسمي الآتي:

تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين.

تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج.

تحديث معايير تقويم أداء المعلمين.

التعليم المشترك في المرحلة الابتدائية.

كانت هذه آلية الارتقاء بالتعليم في المملكة العربية السعودية، وسيتم العمل علي التطوير المستمر خلال الفترة القادمة ضمن رؤية 2030 بالمملكة.

أوامر وزير التعليم الجديدة

صدرت آخر أخبار قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد منذ عدة أشهر، ويتضح لنا بالفيديو التالي كيف ستكون الأحوال خلال العام ككل، وفور صدور أية مستجدات سيتم التعرف عليها خلال الساعات القادمة.

تعرفنا علي التقويم الفصلي للفصل الثاني، وعلمنا أن آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي، أن الدراسة عن بُعد ستكون في البداية، وبعدها عند حدوث أية تطورات سيتم إصدار قراراً بخصوصها، وأولياء الأمور والطلاب يمكنهم المشاركة برأيهم لمحاولة مواكبة الصالح للجميع.