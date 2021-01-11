بن سلمان يمنح وزير الخارجية الإيطالي الفروة السعودية.. فيديو

منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الفروة السعودية، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مخيم بالعُلا.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" في مخيم بالعُلا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ومن الجانب الإيطالي، رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.