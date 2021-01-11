أمريكا تتهم إيران باستخدام أسلحة كيميائية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران باستخدام أسلحة كيميائية.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر: "رفعت الولايات المتحدة السرية عن معلومات عن استخدام إيران للأسلحة الكيميائية".

ومن ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى التنديد على المستوى العالمي بتعهد إيران الأخير بطرد المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى دعم واشنطن "الكامل" للوكالة الدولية للطاقة الذرية "للتحقق والمراقبة المهنية والمستقلة المستمرة لبرنامج إيران النووي"، وأصر على أن طرد طهران المحتمل "للمفتشين الدوليين يجب أن يقابل بإدانة عالمية".

وجادل وزير الخارجية الأمريكي قائلًا "مرة أخرى، يستخدم النظام الإيراني برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي" ، ووبخ الجمهورية الايرانية لاتباعها سياسة ما وصفها بـ "سياسة حافة الهاوية النووية".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تصريح النائب الإيراني أحمد أمير آبادي يوم السبت بأنه "إذا لم يرفع الأمريكيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على طهران بحلول 21 فبراير"، فإنهم "سيطردون بالتأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وينهيهم بالتأكيد" التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

وجاء البيان بعد أن عززت طهران برنامجها النووي ، حيث أنتجت 20 في المائة من اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو ، متجاوزة الحد الأقصى البالغ 3.67 في المائة الذي فرضه الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، والمعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وتم إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) قبل ست سنوات بين الجمهورية الإسلامية والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وألزم الاتفاق إيران بتقليص برنامجها النووي وخفض احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات ، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.