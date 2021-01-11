بيلوسي تجهز لعزل ترامب من منصبه

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، عزمها طرح مشروع قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، وأعضاء الحكومة على عزل دونالد ترامب من منصبه، باعتباره غير قادر على الأداء بمنصبه.

ومن ناحية أخرى، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، عن تعازيها لأسرة الضابط في الكونجرس الأمريكي هوارد ليبينجود.

وقال البيان الصادر عن بيلوسي: "بالنيابة عن مجلس النواب ، أبعث بأحر التعازي لأسرة وأحباء الضابط هوارد ليبينجود".

وأضاف البيان: "كان الضابط ليبينجود وطنيًا كرس حياته للدفاع عن مبنى الكابيتول وحماية جميع الذين يخدمون ويعملون ويزورون معبد ديمقراطيتنا هذا. إن وفاته مأساة كبيرة تفاقم الرعب الذي ساد الأسبوع الماضي".

وتابعت: "قد تكون خدمة الضابط ليبينجود مصدر إلهام لدعم الدستور والدفاع عنه وحماية الشعب الأمريكي. وقد يكون من دواعي الارتياح لعائلة الضابط هوارد أن يتلقوا الكثير من الحزن والدعاء لهم في هذا الوقت الحزين".