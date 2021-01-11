كيفية الحصول على الهوية الوطنية الرقمية السعودية 2021 ومميزاتها أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق الهوية الرقمية منذ القليل من الأيام، وقد جاء خبر إمكانية استخراج الهوية الوطنية الرقمية بدلا من بطاقة الهوية الورقية التقليدية التى كانت السبب في كثير من المشاكل فيما مضى، ويتسبب ضياع الهوية الورقية في إيقاف كافة الأعمال والمعاملات الخاصة بصاحب الهوية التى تحتاج إلى وجود بطاقة الهوية، وتهدف هذه المبادرة لتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات الهامة التي يستفيد منها المواطن والمقيم بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق.كيفية الحصول على الهوية الوطنية الرقمية السعودية 2021
تعاون كل من وزارة الداخلية السعودية ومركز المعلومات الوطني السعودي في إطلاق الهوية الرقمية في المملكة العربية السعودية ووضعها في تصميم مناسب لها، ومن خلال موقع ابشر للأفراد يمكن الحصول علي الهوية الرقمية وتفعيلها إلكترونيا، وذلك من خلال الخطوات الأتية :
- قم بتحميل موقع أبشر أفرد على هاتفك.
- علي المستخدم إدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به حتي تتم عملية تسجيل الدخول.
- سوف يقوم الموقع بنقلك ألى صفحة جديدة بها مجموعة من الخدمات في أسفل الصفحة.
- عليك بالضغط على زر خدماتي.
- أن يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة تفعيل الهوية الرقمية في الصفحة الجديدة التى سوف تظهر لك.
- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بكل دقة.
- على المستخدم أن ينقر على أيقونة تفعيل الهوية الرقمية.
- وفى الأخير سوف يطلب منك الموقع بأن تقوم بوضع بصمة للوجه أوللأصابع حتى يتم حماية بيانات المستخدم والمحافظة عليها.
هناك العديد من المميزات والفوائد التى سوف تعود على الحاصلين على الهوية الرقمية السعودية 2021، وقد عرض المتحدثين باسم الأحوال المدنية السعودية هذة المميزات الأتية:
- تتسم الهوية الرقمية أبشر بوجود كود الاستجابة المتغير السريعة وهو (QR Code).
- تتميز بطاقة الهوية الرقمية بأنه ليس من الضروري حمل الأوراق الشخصية الخاصة به.
- تتسم الهوية الرقمية بأنها تمكن من التحقق من بيانات المستخدم في حالة عدم تواجد الهوية معه.
- إمكانية تنزيل نسخة من بطاقة الهوية الرقمية على الهاتف الذكي الخاصب بالمستخدم دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.
والجديربالذكرأن وزارة الداخلية السعودية بإطلاقها لهذه الخدمة تكون قد ساهمت في تحقيق رؤية المملكة 2030، وساعدت الاستعلام عن بيانات المستخدمين بكل سهولة ويسردون الحاجة لحمل أي أوراق شخصية.
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كيفية الحصول على الهوية الوطنية الرقمية السعودية 2021 ومميزاتها أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق الهوية الرقمية منذ القليل من الأيام، وقد جاء خبر إمكانية استخراج الهوية الوطنية الرقمية بدلا من بطاقة الهوية الورقية التقليدية التى كانت السبب في كثير من المشاكل فيما مضى، ويتسبب ضياع الهوية الورقية في إيقاف كافة الأعمال والمعاملات الخاصة بصاحب الهوية التى تحتاج إلى وجود بطاقة الهوية، وتهدف هذه المبادرة لتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة المتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات الهامة التي يستفيد منها المواطن والمقيم بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق.كيفية الحصول على الهوية الوطنية الرقمية السعودية 2021
تعاون كل من وزارة الداخلية السعودية ومركز المعلومات الوطني السعودي في إطلاق الهوية الرقمية في المملكة العربية السعودية ووضعها في تصميم مناسب لها، ومن خلال موقع ابشر للأفراد يمكن الحصول علي الهوية الرقمية وتفعيلها إلكترونيا، وذلك من خلال الخطوات الأتية :
- قم بتحميل موقع أبشر أفرد على هاتفك.
- علي المستخدم إدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به حتي تتم عملية تسجيل الدخول.
- سوف يقوم الموقع بنقلك ألى صفحة جديدة بها مجموعة من الخدمات في أسفل الصفحة.
- عليك بالضغط على زر خدماتي.
- أن يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة تفعيل الهوية الرقمية في الصفحة الجديدة التى سوف تظهر لك.
- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بكل دقة.
- على المستخدم أن ينقر على أيقونة تفعيل الهوية الرقمية.
- وفى الأخير سوف يطلب منك الموقع بأن تقوم بوضع بصمة للوجه أوللأصابع حتى يتم حماية بيانات المستخدم والمحافظة عليها.
هناك العديد من المميزات والفوائد التى سوف تعود على الحاصلين على الهوية الرقمية السعودية 2021، وقد عرض المتحدثين باسم الأحوال المدنية السعودية هذة المميزات الأتية:
- تتسم الهوية الرقمية أبشر بوجود كود الاستجابة المتغير السريعة وهو (QR Code).
- تتميز بطاقة الهوية الرقمية بأنه ليس من الضروري حمل الأوراق الشخصية الخاصة به.
- تتسم الهوية الرقمية بأنها تمكن من التحقق من بيانات المستخدم في حالة عدم تواجد الهوية معه.
- إمكانية تنزيل نسخة من بطاقة الهوية الرقمية على الهاتف الذكي الخاصب بالمستخدم دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.
والجديربالذكرأن وزارة الداخلية السعودية بإطلاقها لهذه الخدمة تكون قد ساهمت في تحقيق رؤية المملكة 2030، وساعدت الاستعلام عن بيانات المستخدمين بكل سهولة ويسردون الحاجة لحمل أي أوراق شخصية.
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